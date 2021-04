Draghi e gli italiani, ‘Luna di miele’ finita secondo i sondaggi. Intanto la Lega perde quota

La ‘Luna di miele’ tra gli italiani e il presidente del Consiglio Mario Draghi è già finita (ammesso sia mai iniziata)? Secondo il sondaggio commissionato dall’Agenzia Dire a Tecnè, il presidente dell’esecutivo Mario Draghi perde costantemente consenso e cala al 56,1% (-1,7% rispetto precedente rilevazione).

Giunto nella classifica dei leader politici da tecnico dopo la crisi di governo innescata da Matteo Renzi e che ha portato alla caduta del Conte bis, Mario Draghi aveva raggiunto anche il 61,4% della fiducia secondo precedenti rilevazioni condotte attraverso i sondaggi.

Ma la fantasia e le speranze illusorie degli italiani si sono scontrate con la realtà. Qui sulle chiusure non cambia poi molto, anzi è stata tolta pure la zona bianca e la zona gialla introdotte dal Governo di Giuseppe Conte.

Ed infatti la Lega di Matteo Salvini sembra essere il partito più penalizzato della multiforme compagine di governo.

Giorgia Meloni, invece, è saldamente seconda dietro Draghi con il 40,1% dei giudizi positivi ed è in lievissima crescita, segno che l’aver scelto la solitaria opposizione all’esecutivo di unità nazionale sta premiando.

Giuseppe Conte c’è ancora, ma al terzo posto con il 35,8% dei giudizi positivi ed in crescita del +0,6%. Probabilmente il suo ruolo di capo politico di Rifondazione Movimento 5 Stelle, piace.

Matteo Salvini è sempre dietro Conte, ed ottiene il 33% netto dei giudizi positivi (-0,2%), seguito dall’altra novità di questa speciale classifica che è Enrico Letta con il 28,4% (+0,4%) che scavalca altri leader e si porta così nel gruppetto di testa.

Come vanno i partiti secondo i sondaggi politici

Per quanto riguarda l’andamento settimanale dei partiti politici, secondo il sondaggio Dire/Tecnè, a un giorno dalla Pasqua e dalla “pasquetta” in lockdown, la sostanza delle posizioni non cambia di molto.

Cambiano invece le percentuali di consenso date nelle intenzioni di voto dagli italiani, che possiamo così riassumere: