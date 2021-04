Covid-19, Giorgia Meloni: "Dopo un anno e mezzo di simil-lockdown siamo al punto di partenza"

La presidente di Fratelli d'Italia mette in dubbio l'efficacia della strategia anti-Covid del governo perché dopo un anno di restrizioni la situazione dei contagi è di nuovo simile a quella dell'anno scorso.

Nella conferenza stampa di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni solleva dei dubbi sull'efficacia delle restrizioni anti-contagio e attacca il ministro della Salute, che in un'intervista al Corriere della sera aveva definito le misure di rigore una risposta necessaria alla pandemia di Covid-19.

​Per Giorgia Meloni il "fallimento è sotto gli occhi di tutti" e gli italiani sono stanchi di "sacrifici che non portano a nulla".

"Non so cosa intenda precisamente il ministro Speranza, quando dice di non soffiare sull'inquietudine delle persone. Se sono inquiete è perché dopo un anno e mezzo siamo al punto di partenza", ha detto alla stampa.

"Siamo in un simil-lockdown. E dopo un anno e mezzo qualcuno ci deve dare una risposta", prosegue la leader di FdI, che contesta le chiusure di specifici settori, a fronte dell'assenza di interventi essenziali nelle scuole e nei trasporti pubblici per evitare gli assembramenti.

Per la Meloni interventi sbagliati

"E' un anno che chiediamo che senso abbia tenere chiusi i teatri, dove puoi tenere distanziate le persone, mentre nei mezzi pubblici le persone sono ammassate", aggiunge. "Si continua con le chiusure, a colpire le attività produttive, a non intervenire su trasporto pubblico e sicurezza scuole, non si investe abbastanza sulle cure domiciliari", scrive poi in un tweet.

Si continua con le chiusure, a colpire le attività produttive, a non intervenire su trasporto pubblico e sicurezza scuole, non si investe abbastanza sulle cure domiciliari. Gli italiani sono esausti di fare sacrifici che non portano a nulla.



La mia intervista su @CulturaIdentita pic.twitter.com/eZ98yTFMnH — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) April 2, 2021

Per Speranza ci si deve fidare della scienza

In un'intervista al Corriere della Sera il ministro della Salute, Roberto Speranza, si è difeso dalle accuse di rigorismo ideologico lanciate da Matteo Salvini, spiegando che "ogni misura è ponderata sulla base dei dati scientifici. Fidiamoci della scienza, che ci ha sempre guidati in questo anno difficile".

Le restrizioni resteranno fino a quando non ci sarà un livello sufficiente tale di vaccinati da piegare la curva dei contagi. Tuttavia il ministro si è detto ottimista e ritiene che grazie "ai sacrifici delle ultime settimane" e all'accelerazione sulle vaccinazioni, potremo vedere i primi risultati "già nella seconda parte della primavera".