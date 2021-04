Paesi Bassi, il parlamento oggi voterà la sfiducia al premier Rutte

A marzo il partito di centrodestra del primo ministro olandese Mark Rutte VVD (Partito Popolare per la Libertà e la Democrazia) ha ottenuto la maggioranza nel parlamento. Sarebbe stato il quarto mandato di Rutte come premier dopo che il consiglio dei ministri da lui guidato ha avanzato accuse di frode con soldi statali contro migliaia di genitori.

Gli Stati Generali dei Paesi Bassi, il parlamento bicamerale del Paese, voteranno la mozione di sfiducia al primo ministro Mark Rutte.

Ciò avviene praticamente due settimane dopo che la vittoria del suo partito alle elezioni generali.

La mozione è stata avanzata dai partiti di opposizione.

Il Partito Popolare per la Libertà e la Democrazia di Rutte ha ricevuto la maggioranza dei seggi nel parlamento alle elezioni generali a metà marzo. La sua forza politica è seguita dai Democratici 66 di Sigrid Kaag e dal partito di destra nazionalista Partito per la Libertà (PVV), il cui leader è Geert Wilders.

L'opposizione ha richiesto il voto dopo che Rutte è stato accusato di aver discusso di una nomina politica per un deputato, anche se abbia detto ai giornalisti che tale conversazione non era avvenuta. Il primo ministro sostiene di non aver mai avuto questa discussione.

Le elezioni erano state indette in seguito alle ingiuste accuse di frode sui sussidi alle famiglie da parte di funzionari del governo, che tra l'altro hanno chiesto di "rimborsare" le risorse statali.