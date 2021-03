Crisi di governo in Slovacchia: si dimette il premier Matovic che aveva ordinato lo Sputnik V

In conformità con la normativa della Repubblica, una volta rassegnate le dimissioni del premier, si dimettono tutti gli altri esponenti del governo. La cerimonia è stata trasmessa oggi dai canali tv locali.

Domenica sera il primo ministro e leader del principale partito della maggioranza governativa Gente Comune e Personalità Indipendenti (OLANO) Igor Matovic ha dichiarato in una conferenza stampa di essere disposto a rassegnare le dimissioni, come chiesto da altri partiti della coalizione, per porre fine alla crisi politica, lasciando il suo incarico ad un altro membro di OLANO, Eduard Heger, mentre lui stesso potrebbe diventare il ministro delle Finanze.

Nella scorsa settimana il leader del partito Libertà e Solidarietà (SAS) e ministro dell'Economia Richard Sulik ha dichiarato che il primo anno del governo Matovic si può definire "caos".

Ad avviso di Sulik, al premier mancano le capacità e non funziona nessun accordo stretto con lui. Le controversie tra i partner della coalizione si accumulavano per molto tempo, ma sono emerse bruscamente quando Matovic ha ordinato un milione di dosi del vaccino russo contro il coronavirus Sputnik V, arrivato nel Paese il primo marzo, senza comunicare in anticipo il fatto né ai partner della maggioranza, né al presidente.

In seguito i leader dei partiti della coalizione SAS e Per il Popolo hanno esortato il premier a rassegnare le dimissioni. La presidente Caputova, a sua volta, ha dichiarato che le dimissioni di Matovic sono inevitabili per poter fare un rimpasto del governo.

Chi è il nuovo premier

Commentando a Sputnik la nomina di Heger a presidente del Consiglio dei ministri, l'ex premier della Slovacchia Jan Carnogursky ha affermato che tale mossa dovrebbe portare ordine e disciplina nell'operato del governo.

"Heger è una persona assolutamente diversa: tranquilla, equilibrata, propensa a lavorare in squadra. Quindi, la sostituzione del capo del Consiglio dei ministri dovrà portare risultati buoni", ha sottolineato Carnogursky.

In precedenza l'opposizione aveva definito tale rimpasto del governo come "divertente". Secondo il partito Direzione – Socialdemocrazia, cambio di posizioni tra Matovic ed Heger confermano la dichiarazione della forza politica che "la crisi di governo non è altro che un teatrino disgustoso".