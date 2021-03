Cremlino: si lavora per conferenza di Putin con Macron e Merkel

In precedenza, il portavoce del governo tedesco Steffen Seibert aveva affermato che la videoconferenza dei leader di Russia, Germania e Francia non si è svolta oggi. Non ha fornito ulteriori dettagli.

"Continuiamo a coordinarci con Berlino e Parigi. Quando ci saranno risultati specifici, vi informeremo", ha detto Peskov ai giornalisti in risposta alla domanda se la videoconferenza si svolgerà lunedì.

Quando è stato chiesto perché nella videoconferenza non avrebbe dovuto vedere la partecipazione del presidente dell'Ucraina Vladimir Zelensky, il portavoce del Cremlino ha detto che non si trattava di un vertice nel formato di Normandia. "Ci sono molte altre questioni da discutere", ha detto.

"Naturalmente in un simile formato di discussione non toccare la situazione nel Donbass è impossibile. Naturalmente, questo argomento in qualche modo figurerà all'ordine del giorno. Ma non si tratta dell'unico tema", ha detto.

Peskov ha aggiunto che non c'è ancora una data precisa per la videoconferenza.