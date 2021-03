Giorgia Meloni chiede programmazione su vacanze estive: stop misure contrarie al buon senso

Giorgia Meloni chiede al Governo di Mario draghi di programmare la stagione estiva come stanno facendo la Spagna e la Grecia e di consentire agli italiani di fare le vacanze anche in Italia, se possono andare all’estero a vivere un periodo di meritato riposo.

“Mentre nazioni come Grecia e Spagna si organizzano da mesi per far ripartire il turismo in sicurezza, in Italia il governo continua a navigare a vista e impedisce agli operatori di avere prospettive e programmare la stagione estiva”, scrive la leader di Fratelli d’Italia in una nota.

“Con paradossi clamorosi denunciati da Federalberghi e che finiscono per avvantaggiare i nostri competitori: per Pasqua è vietato spostarti tra regioni in Italia, ma puoi andare in vacanza all’estero. Non mi posso muovere fuori dal mio Comune ma posso volare alle Canarie. È inaccettabile”, prosegue Giorgia Meloni.

Per questo motivi “Fratelli d’Italia chiede al Governo Draghi di segnare una netta discontinuità con Conte: basta con i lockdown, le chiusure generalizzate e misure contrarie al buon senso. Chiediamo al Governo di lavorare da subito per programmare la stagione estiva e far sapere a italiani e stranieri come prenotare in sicurezza le vacanze. Le proposte di FdI, a partire dal certificato verde digitale, sono a disposizione”, conclude.

Lollobrigida sui viaggi all’estero

Anche il capogruppo di Fratelli d’Italia Francesco Lollobrigida commenta la possibilità di andare in vacanza all’estero, ma di non potersi spostare in Italia dal proprio Comune di residenza o elezione.

“A Pasqua sarà possibile viaggiare all’estero ma non in Italia. È semplicemente paradossale, che mentre tutto il sistema turistico italiano è fermo da mesi a causa di assurde restrizioni, gli italiani possano varcare i confini per trascorrere le vacanze pasquali in altre Nazioni. Se le persone vaccinate sono a basso rischio contagio e se un cittadino ha effettuato un tampone con risultato negativo, si deve dare loro la possibilità di frequentare le bellissime località del nostro paese, anche per far ripartire migliaia di imprese del comparto del turismo e della ristorazione che rispettano i protocolli anti-Covid”, scrive Lollobrigida in una nota