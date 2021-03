USA temono che la Cina "flirti con l'idea di unificazione" con Taiwan

Sebbene gli Stati Uniti non contestino ufficialmente la posizione di Pechino secondo cui Taiwan fa parte della Cina, Washington ha contattato direttamente Taipei intensificando inoltre negli ultimi tempi la sua attività navale nello Stretto di Taiwan con il pretesto di garantirvi il libero passaggio.

L'amministrazione degli Stati Uniti è sempre più preoccupata che Pechino possa essere pronta a "correre più rischi" in relazione a Taipei, mentre il presidente cinese Xi Jinping è pronto a intraprendere il suo terzo mandato. Lo riporta il 'Financial Times'.

"La Cina sembra passare da un periodo in cui si accontentava dello status quo di Taiwan a uno in cui è più impaziente e più preparata a vedere fin dove può spingersi e flirtare con l'idea di unificazione", ha dichiarato alla stampa un anonimo alto funzionario statunitense.

Secondo il funzionario, la nuova amministrazione statunitense ha monitorato il comportamento di Pechino negli ultimi due mesi prima di giungere a una simile conclusione.

Il funzionario ha detto che l'amministrazione Biden è preoccupata per il fatto che il presidente cinese "consideri il progresso decisivo su Taiwan come importante per la sua legittimità e eredità".

"Sembra che sia pronto a correre più rischi", ha detto il funzionario.

L'alto funzionario della Casa Bianca in Asia, Kurt Campbell, ha anche detto al 'FT' che, rispetto ad altre aree politiche, la Cina è stata la più risoluta nel suo approccio a Taiwan.

"... da nessuna parte abbiamo visto attività più persistenti e determinate delle attività militari, diplomatiche e di altro tipo dirette a Taiwan", ha detto.

Taiwan, d'altro canto, non sembra condividere tali preoccupazioni, poiché un alto funzionario taiwanese riportato dal 'FT' ha affermato che non vi è alcun segno di un attacco imminente.

Rapporti tesi tra Stati Uniti e Cina

La notizia arriva nel mezzo delle continue tensioni tra Washington e Pechino, dopo i primi colloqui di alto livello in presenza sotto l'amministrazione Biden tra gli Stati Uniti e funzionari cinesi in Alaska.

Il Segretario di Stato Antony Blinken ha detto prima dell'incontro che gli Stati Uniti avrebbero "discusso le nostre profonde preoccupazioni per le azioni della Cina, tra cui quelle in Xinjiang, Hong Kong, Taiwan, gli attacchi informatici agli Stati Uniti e la coercizione economica dei nostri alleati" e la Casa Bianca. Il segretario stampa Jen Psaki ha affermato che l'amministrazione Biden affronterà i suoi rapporti con la Cina "alla pari" con i suoi partner.

Dopo l'incontro, il Dipartimento di Stato americano ha affermato che le parti hanno hanno intessuto "discussioni serie", mentre il massimo diplomatico cinese ha affermato che permangono "molte differenze importanti".

In precedenza Blinken ha usato la parola "Paese" quando ha menzionato Taiwan durante un'udienza al Congresso, infrangendo un precedente tabù tra i funzionari statunitensi sull'uso di tale linguaggio per riferirsi all'isola che si governa autonomamente per evitare di irritare la Cina.

La Cina considera Taiwan come una provincia separatista che dovrebbe essere riunificata con la terraferma, e le autorità cinesi spesso protestano con forza se i funzionari governativi o le società di tutto il mondo chiamano Taiwan appunto Paese.

Secondo una scheda informativa bilaterale del Dipartimento di Stato, gli Stati Uniti e Taiwan hanno una relazione non ufficiale, ma Washington non sostiene l'indipendenza dell'isola. Un patto del 1979 con la Cina trasferì il riconoscimento diplomatico degli Stati Uniti a Pechino, sebbene il Taiwan Relations Act, approvato dal Congresso lo stesso anno, consenta a Washington di sostenere le capacità difensive dell'isola.

Come risultato della guerra civile cinese la Repubblica di Cina, che ha aderito alle Nazioni Unite alla sua fondazione nel 1945, si è ritirata a Taiwan mentre la Repubblica popolare cinese si è impadronita della terraferma. Gli Stati Uniti si sono inizialmente opposti alla sostituzione della Repubblica di Cina alle Nazioni Unite durante la Guerra Fredda. La situazione cambiò sotto il presidente Richard Nixon quando Washington iniziò i negoziati con il governo della RPC nel 1971. Il 25 ottobre 1971 le Nazioni Unite approvarono la risoluzione 2758, che riconosceva la PRC come "l'unico rappresentante legittimo della Cina presso le Nazioni Unite".