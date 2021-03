Blinken: relazioni Usa-Cina contraddittorie, misure contro "azioni maligne" della Russia

Pechino ha imposto sanzioni di risposta contro persone e società americane e canadesi, aggiungendole alle misure contro individui ed organizzazioni britanniche ed europee a seguito della decisione dei Paesi occidentali di sanzionare i funzionari cinesi per violazioni dei diritti umani contro la minoranza uigura.

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha annunciato che le relazioni degli Stati Uniti con la Cina includono una serie di "aspetti contraddittori, competitivi e cooperativi" ed ha indicato che man mano che le relazioni diventano più conflittuali, gli Stati Uniti vogliono poter agire da "una posizione di forza."

Parlando oggi alla Cnn, il segretario di Stato ha ipotizzato che "affrontare" le sfide poste dalla Cina richiederà agli Stati Uniti di elaborare un approccio globale.

Misure appropriate contro "azioni maligne" della Russia

Nell'intervista Blinken ha inoltre affrontato le relazioni con la Russia, dicendo che Washington è vicina a concludere la sua analisi sulle presunte "attività maligne" di Mosca e prevede di intraprendere azioni appropriate. Ha avvertito che la Russia avrebbe "pagato un prezzo" per il conflitto in Ucraina, la presunta interferenza nelle elezioni statunitensi, gli attacchi informatici e la situazione relativa alla detenzione del blogger e oppositore Alexey Navalny.

"Abbiamo visto su tutta la linea questi diversi esempi di aggressività della Russia... E il presidente è stato molto chiaro che ci saranno conseguenze per questi atti. Siamo in procinto di completare le analisi sull'attacco informatico attraverso SolarWinds contro di noi, l'interferenza nelle elezioni, l'uso di un agente chimico per uccidere Alexey Navalny, su questo abbiamo già parlato e agito, le taglie sui militari statunitensi in Afghanistan. Ci saranno prezzi e conseguenze. E penso che siete al corrente, come ho sentito alla Nato, che esiste una preoccupazione condivisa per le azioni della Russia su tutta la linea, e un impegno condiviso a stare insieme contro di loro", ha detto il capo della diplomazia americana.

Far saltare Nord Stream 2 non dipende da Usa

Coordinamento con alleati per efficacia azioni Usa contro Cina e Russia

Sul gasdotto Nord Stream 2, Blinken ha detto che gli Stati Uniti hanno spiegato la loro posizione agli alleati tedeschi e sono pronti ad imporre nuove sanzioni contro il progetto. Alla domanda se ci fosse qualcosa che gli stessi Stati Uniti potrebbero fare per fermare il completamento dell'imponente progetto infrastrutturale energetico, il segretario ha risposto che spetta a quei Paesi che lo costruiscono e cercano di completarlo.

Il diplomatico ha proseguito ricordando che gli Stati Uniti e la Russia hanno cooperato sul Nuovo Trattato per la riduzione delle armi strategiche (Nuovo START). L'amministrazione Biden ha accettato di prolungare il trattato, l'ultimo importante accordo sul disarmo che regola gli arsenali nucleari russi e statunitensi a gennaio. Gli Stati Uniti si erano precedentemente ritirati da altri due importanti trattati strategici sulle armi nel 2002 e nel 2019.

Sia nei riguardi della Russia che della Cina, Blinken ha suggerito che il coordinamento con gli alleati renderebbe le azioni degli Stati Uniti più efficaci.

"Sia che si tratti della Russia, sia che si tratti di altri Paesi che rappresentano una sfida, siamo più forti ed efficaci quando riusciamo a farlo in modo coordinato. Avete visto un esempio simile solo la scorsa settimana con le sanzioni coordinate da parte di Stati Uniti e Unione Europea, Regno Unito, Canada contro la Cina e le sue violazioni dei diritti umani nello Xinjiang. Lo avete visto anche nel caso della Russia. Ma faremo i passi necessari per difendere i nostri interessi", ha sottolineato il segretario di Stato americano.