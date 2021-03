Covid e l’estate 2021. Larmorgese fiduciosa che saremo liberi

La prossima estate saremo più liberi, ma ora è il momento di tenere ancora alta la guardia e di non mollare perché la campagna vaccinale procede bene e fa ben sperare, dice la Lamorgese.

La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese si è detta fiduciosa sul fatto che la prossima estate 2021 saremo persone libere.

“Liberi per la prossima estate? Io sono molto fiduciosa”, ha detto la ministra ai microfoni di Radio 24 questa mattina, aggiungendosi ai pronostici del ministro Garavaglia e del viceministro Sileri.

Per carattere la ministra si è detta positiva e si dice confortata anche dalla campagna vaccinale che procede prendendo la strada buona.

“Io sono positiva per carattere e in questo caso vedo anche che la campagna di vaccinazioni sta prendendo una buona piega”.

​Ora tempo di sacrifici

Tuttavia è ora ancora il tempo dei sacrifici, non si può mollare, non si può abbassare la guardia perché non è ancora finita.

“Capisco quanto sia difficile chiedere di fare ulteriori sacrifici ma ritengo questo non sia il momento di mollare”, ha detto la ministra che ha chiesto agli italiani uno po’ più di responsabilità individuale per migliorare la situazione epidemiologica.

“Serve uno scarto in più verso una direzione di maggior responsabilità individuale, la campagna di vaccinazioni è entrata in una fase cruciale, dobbiamo essere positivi ma dobbiamo avere un grande senso di responsabilità”, ha proseguito Lamorgese.

Controlli a Pasqua

Per quanto riguarda il periodo di Pasqua, Lamorgese ha affermato che i “controlli ci saranno ma bisogna ammettere che gli italiani si stanno comportando in maniera responsabile: su 8 milioni di persone controllate ci sono state centomila sanzioni”.

Lamorgese pronta a vaccinarsi con AstraZeneca

Per quanto riguarda la sua vaccinazione, la ministra Lamorgese ha affermato che si è prenotata ieri per il vaccino e che lei si vaccinerebbe “anche con AstraZeneca”, ma qualunque tipo di vaccino va bene per lei, perché “l’importante è vaccinarsi”.