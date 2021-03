Sondaggi, Mario Draghi piace, ma gli italiani preferiscono Giuseppe Conte

L'istituto Ipsos ha misurato il gradimento dei leader con un sondaggio per la trasmissione DiMartedì in onda su La7. Le rivelazioni dell'istituto demoscopico incoronano ancora una volta Giuseppe Conte come leader ad alto gradimento.

L'ex premier si mantiene saldamente in testa alla classifica con un inespugnabile 61%.

Lo segue da lontano, a venti puti esatti di distanza, il ministro della Salute Roberto Speranza, con il 41%

Più indietro di quattro punti da Giorgia Meloni, che si mantiene sul podio con un 37%.

Il leader della Lega Matteo Salvini è quarto con il 33% solo un punto sopra il segretario del PD Enrico Letta, al 32%.

Seguono il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi al 29%, l'ex reggente M5S Vito Crimi al 18% e in coda il capo di Iv Matteo Renzi al 12% del gradimento.

Il gradimento di Draghi

Nelle sue prime settimane come presidente del Consiglio, Mario Draghi ha convinto il 48% degli italiani ma ne ha delusi il 28%. La percentuale di chi preferisce non esprimere una valutazione è alta, pari al 24%.

Il consenso dei partiti

Infine, secondo il sondaggio, a beneficiare di più in termini di consensi grazie sostegno a Draghi è la Lega per il 23% delle risposte, il PD per il 13%, Forza Italia per il 12%, il M5S per il 7%, Italia viva per il 3% e Articolo1- Mdp per l'1%.