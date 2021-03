Elezioni Roma, Calenda non desiste: "Io candidato, PD decida"

Il leader di Azione non è disposto a gettare il lavoro svolto per avviare la propria candidatura al Campidoglio. A Letta: "Io partecipo a tutti i tavoli e vado avanti".

Carlo Calenda non è disposto a rinunciare alla sua candidatura in una possibile lista di centrosinistra per le prossime elezioni comunali di Roma. Il leader di Azione ha fatto sapere in un'intervista a Rainews di aver ripreso il diaologo con il PD, dopo lo l'ipotesi della candidatura dell'ex ministro Gualtieri al Campidoglio.

"Con il Pd in questo momento abbiamo ripreso a parlarci. Da ottobre lavoro su Roma per far funzionare la capitale che ha avuto il più grave peggioramento e non voglio buttare questo lavoro", ha dichiarato.

"Spetta a Letta decidere"

© Sputnik . Ramil Sitdikov Carlo Calenda

In questo momento "gli unici due candidati in campo siamo io e la Raggi", osserva Calenda. Spetta al segretario del PD, Enrico Letta, fare le sue valutazioni "cercare un fronte largo, non strappare, io partecipo a tutti i tavoli e vado avanti", sottolinea.

Scettico sulle primarie del PD, alle quali non si candiderà "perché non ne faccio parte", ma che considera un "un sistema con cui si prende del tempo, tant'è che quando trovano un potenziale candidato come Gualtieri dicono che non si fanno".

"Io - ribadisce - sono disponibile a costruire un programma e una squadra insieme con il Pd e oltre". Ma a questo punto "deve decidere il Pd". "Quando deciderà cosa fare ci sederemo e decideremo", precisa.

Sull'ipotetica candidatura di Nicola Zingaretti, Calenda risponde che l'ex segretario dem ha "già chiarito che non intende candidarsi a sindaco di Roma".

La candidatura di Bertolaso

Sui possibili avversari, Calenda ritiene che Bertolaso "possa essere un candidato forte, credo sia una persona capace. Per me per Roma le priorità sono i trasporti e il decoro, le metro attuali non hanno fatto revisione".

Le elezioni a Roma

​Le elezioni amministrative di Roma si terranno tra settembre e ottobre. Il percorso di candidature del centrosinistra prevede il passaggio per le primarie aperte a tutta la coalizione, attraverso cui si sceglieranno i candidati e che potrebbero avvenire on line per via della pandemia.