Sondaggi politici, colpo di scena: PD torna secondo. Effetto Letta?

Le uscite di Enrico Letta volte a punzecchiare la Lega, visto come il partito da battere, stanno riportando il PD in cima alla competizione. Almeno così sembra leggendo quest'ultimo sondaggio politico.

La posizione del Partito Democratico nei sondaggi politici delle ultime settimane è sicuramente il dato più importante. Le dimissioni di Zingaretti hanno creato sconcerto nell’elettorato, ma la scelta di richiamare Enrico Letta da Parigi sembra che stia piacendo e così il partito risale al secondo posto. Almeno secondo il sondaggio realizzato da Tecné per l’Agenzia Dire ed effettuato in data 19 marzo.

Come stanno quindi le cose? La Lega non si schioda dalla prima posizione con il 23,6% (+0,1%), al secondo posto torna il PD con il 18% (+0,7%), mentre al terzo viene dato Fratelli d’Italia con un significativo 17,6% (+0,1%) e quarto il M5S con il 15,8% (-0,2%).

Su Fdi e M5S la visione della media settimanale di YouTrend è in controtendenza, con i grillini che guadagnano terreno e la Meloni che arretra.

Forza Italia riceve un generoso 10,5% (+0,1%) dei consensi elettorali.

Fiducia nel governo Draghi

Per quanto riguarda la fiducia nel governo di Mario Draghi, resta alta al 57,4%, anche se comincia a calare un poco (-0,3%), ma è fisiologico. Da segnalare che il 30% di chi si esprime afferma di non avere fiducia in questo esecutivo, mentre il 12,6% non sa come esprimersi.

Il consenso nei leader

Sul piano della fiducia nelle figure politiche più note del panorama attuale, Mario Draghi resta primo con il 60,6% (-0,5%), seguito da Giorgia Meloni che con il 40% mette la freccia e sorpassa Giuseppe Conte scivolato al 34,8% (-0,4%).

Segue Matteo Salvini al 33,5% (+0,3%) e Silvio Berlusconi, ritornato in auge negli ultimi mesi.

Nuovo ingresso in questa graduatoria per Enrico Letta, il quale si piazza subito dietro il Cavalieri con il 27,2% dei favori. Staremo a vedere se la scelta di parlare dello ius soli in piena pandemia è stata la mossa politica giusta o se tornerà indietro come un “doloroso” boomerang.