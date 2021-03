Letta e Salvini già ai ferri corti, battagliano a suon di post e tweet

Dopo la firma di ieri del Decreto Sostegni da parte del presidente del Consiglio Mario Draghi, quest’oggi i partiti politici che compongono il governo di unità nazionale si “stuzzicano” a vicenda.

Il primo a scrivere sui social è il nuovo segretario del Partito Democratico Enrico Letta, che a Salvini dice:

“Molto bene. Il Decreto Sostegni interviene su salute, scuola, turismo, cultura e aiuta lavoratori e imprese. Bene Draghi. Bene i Ministri. Molto bene il Ministro Andrea Orlando per le misure decise dal governo Draghi; protezione dei lavoratori e contrasto della povertà sono il cuore del Decreto Sostegni. Molto bene il Ministro Dario Franceschini per l’intervento del Governo Draghi a favore del mondo della cultura nel Decreto. Il Partito Democratico unito rende efficace e forte il Governo. Male, molto male che un segretario di partito tenga in ostaggio per un pomeriggio il Consiglio dei Ministri (senza peraltro risultati). Pessimo inizio per Salvini.”

Al messaggio di Letta diretto a Salvini, risponde a stretto giro il segretario della Lega in persona in modo lapidario.

C’è chi pensa allo ius soli e c’è chi pensa ad aiutare gli italiani in difficoltà con un decreto da 32 miliardi. Basta con le polemiche, #enricostaisereno — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) March 20, 2021

Ieri durante una conferenza stampa il premier italia, Mario Draghi, ha annunciato 32 miliardi di Euro per le imprese nel Decreto.