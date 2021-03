In Tanzania giura Samia Suluhu Hassan: è la prima presidente donna nella storia del Paese

Samia Suluhu Hassan ha prestato giuramento come presidente della Tanzania nella giornata di oggi, in questo modo è diventata la prima donna a ricoprire l'incarico di capo di Stato nel Paese dopo la morte dell'ex leader John Magufuli.

La Hassan, politico musulmano 61enne che era stata vicepresidente di Magufuli, aveva confermato mercoledì che l'ex leader del Paese era morto per un attacco cardiaco nella mattinata dello stesso giorno all'ospedale Mzena di Dar es Salaam. Magufuli non appariva in pubblico dal 27 febbraio, alimentando le voci secondo cui si era ammalato di Covid, nonostante in passato avesse sempre minimizzato la gravità della pandemia. I funzionari della Tanzania si erano mobilitati per respingere le speculazioni "false" sullo stato di salute di Magufuli.

© REUTERS / STRINGER Samia Suluhu Hassan dopo il giuramento, il 19 marzo del 2021

Dopo aver assunto l'incarico venerdì, la Hassan ha annunciato un periodo di 21 giorni di lutto per la morte di Magufuli e un giorno festivo il 25 marzo, quando sarà sepolto. La nuova presidente della Tanzania ha detto che la morte del suo mentore le ha lasciato una "ferita nel cuore".

"Oggi ho prestato un giuramento diverso dagli altri che ho fatto nella mia carriera. Erano fatti con gioia. Oggi ho prestato il più solenne giuramento in lutto", ha detto la Hassan durante la cerimonia di giuramento con il Corano nella sua mano destra.

Samia Suluhu Hassan è il primo capo di Stato del Paese ad essere nata a Zanzibar, una regione semiautonoma che fa parte della Repubblica unita di Tanzania.

Milita nel partito al governo Chama Cha Mapinduzi ed è stata rieletta per un secondo mandato nel 2020 insieme a Magufuli.