Bolivia esorta USA e Brasile a evitare interferenze nel caso dell'ex presidente Áñez

Il Ministero degli Esteri boliviano ha riferito di aver convocato i rappresentanti diplomatici di Stati Uniti e Brasile per chiedere loro di non intervenire negli affari interni, riferendosi alle dichiarazioni di Washington e Brasilia sull'arresto dell'ex presidente Jeanine Áñez.

"Il Ministero degli Esteri ha ricordato [agli Stati Uniti] il dovere di astenersi dall'intervenire negli affari interni di un altro Stato, stipulato nell'Accordo Quadro per le Relazioni Bilaterali di Mutuo Rispetto e Collaborazione" in vigore tra i due Paesi.

La posizione boliviana è stata espressa durante una visita a La Paz resa dal business manager statunitense, Charisse Phillips, al Ministro degli Esteri Rogelio Mayta, tenutasi il 17 marzo su richiesta boliviana.

In un'altra dichiarazione, il Ministero degli Esteri ha detto che l'ambasciatore brasiliano Octavio Henrique Días è stato convocato da Mayta, che ha ricordato al diplomatico "l'obbligo di non intervenire in questioni che sono sotto la giurisdizione interna degli Stati, in conformità con la Carta" e le risoluzioni delle Nazioni Unite.

L'appello boliviano a Washington è arrivato in risposta a una dichiarazione di una portavoce del Dipartimento di Stato che ha espresso "preoccupazione" per i recenti arresti della Áñez e di alcuni suoi collaboratori.

Nel caso del Brasile, il Ministero degli Esteri boliviano ha risposto a una dichiarazione del presidente Jair Bolsonaro, che ha definito l'arresto della Áñez "del tutto irragionevole".

La Áñez è stata arrestata lo scorso fine settimana ed è in stato di detenzione preventiva per quattro mesi dal 15 marzo, in attesa del processo per il colpo di Stato contro Evo Morales nel 2019.