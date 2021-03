Letta nomina nuova segretaria del PD, c’è anche un ex CT della nazionale

Enrico Letta si affida anche ai commissari tecnici per condurre il suo Partito Democratico fuori dallo stallo. Così nomina la segreteria, la sua segreteria, e per evitare che qualcuno gli dica che c’è troppo testosterone in politica, nomina 8 donne e 8 uomini.

Tra essi c’è anche una riconferma, è Stefano Vaccari, già nella segreteria di Nicola Zingaretti. Ma tra le numerose new entry troviamo anche Mauro Berruto, ex commissario tecnico della nazionale maschile italiana di Pallavolo.

Promossi anche alcuni di quei ministri e sottosegretari che facevano parte del governo Conte 2: Francesco Boccia, Antonio Misiani e Sandra Zampa.

In precedenza Letta aveva nominato anche i due vicesegretari del Partito Democratico, anche in questo caso parità uomo-donna perfettamente rispettata: Giuseppe Provenzano e Irene Tinagli sono i due nuovi vicesegretari del PD.

Provenzano in particolare lo aiuterà con le politiche del lavoro e il contrasto alle disuguaglianze, mentre Tinagli ha il più generico compito di occuparsi dell’Italia.

Tra i membri della segreteria PD c’è anche la parlamentare Lia Quartapelle, a cui è stato affidato il compito di coordinare le politiche europee del partito e gli affari internazionali.

Chiara Braga seguirà invece la transizione ecologica e le infrastrutture.

Proseguendo, la squadra di Letta prevede che Antonio Nicita si occupi di istituzioni, tecnologie e del PNRR, il comunemente chiamato Recovery plan.

Tra le riconferme anche Cecilia d’Elia che si occuperà, come con Zingaretti, della conferenza nazionale delle donne del PD e si occuperà delle politiche della parità di genere.

Chiara Gribaudo si occuperà dei giovani del PD e questo è un punto caro a Letta.

Il coordinatore nazionale del PD

Si resta in attesa della nomina del coordinatore nazionale del Partito Democratico che dovrebbe essere svelato a giorni, mentre le altre nomine sono: