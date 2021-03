La candidatura di Gualtieri a Roma, l’ira di Calenda e le prime grane per Letta

C’è chi lo ha chiamato “agguato”, chi ha frenato dicendo che “nulla è deciso”, chi ancora ha denunciato una “fuga in avanti”. A poche ore dall’investitura a nuovo segretario del Partito Democratico Enrico Letta ha dovuto prendere in mano un dossier, quello delle amministrative, che avrebbe voluto affrontare diversamente.

Dopo l’annuncio, non ancora ufficiale, della candidatura dell’ex ministro dell’Economia Roberto Gualtieri a sindaco di Roma per i Dem, dal Nazareno sono iniziate a trapelare le prime indiscrezioni. Nulla da eccepire sul nome, ma la notizia, a quanto pare non coordinata con i vertici Pd, ha creato “stupore e fastidio” e ha spazzato via in pochi secondi l’appello alla “chiarezza e alla trasparenza” fatto da Letta domenica.

“Un nome ottimo”

Letta ha ricevuto la notizia mentre si trovava in conferenza alla Stampa Estera. Su due piedi il segretario Pd ha parlato di “un nome ottimo, un grande amico” ma ha aggiunto che nulla è ancora deciso.

Intanto Gualtieri non ha confermato e non ha smentito la velina.

“Incontrerò Gualtieri prestissimo, è un ottimo nome e un grande amico, mi occuperò di Roma immediatamente”, ha detto poi Letta per cercare di spegnere le polemiche.

Calenda: “Fuga in avanti”

Carlo Calenda non ha apprezzato l’annuncio di ieri ma ha contemporaneamente detto che non farà alcun passo indietro: “Io vado avanti, ci vediamo alle elezioni”, ha detto a Repubblica.

Il leader di Azione, però, ha teso ancora la mano al Pd chiedendo di “lavorare insieme” per costruire una “candidatura unitaria”.

© Sputnik . Ramil Sitdikov Carlo Calenda

E l’ex ministro del governo Letta ha aggiunto che “sia più sensato non buttare il lavoro fatto in questi mesi. Per me conta la qualità della squadra. Sono disposto anche a un ticket”.

Sulla candidatura vera o presunta di Gualtieri, Calenda ha affermato di interpretarla “come una loro fuga in avanti. Parliamoci chiaro: io non ho mai preteso di avere l’appoggio del Pd ma Letta nei giorni scorsi ha fatto un discorso incentrato sul dialogo, ha espresso il bisogno di parlarsi: parliamoci”.

Con Letta ancora Calenda non ha parlato, “solo uno scambio di complimenti, spero di sentirlo presto”.

I vertici romani del Pd

I vertici romani dei Dem, Andrea Casu e Bruno Astorre, hanno lasciato trapelare l’irritazione loro e di Letta.

In particolare, perché la conquista del Campidoglio è una “una partita molto importante delle amministrative di autunno, che saranno una tappa di avvicinamento alla costruzione di questa alleanza di centrosinistra e con i 5 stelle che costruiremo in vista delle politiche del 2023”, si legge in alcune indiscrezioni pubblicate dai quotidiani.

Sembra quindi sempre più evidente che almeno al primo turno delle comunali a Roma non ci saranno alleanze tra Dem e pentastellati.

L’ipotesi di un patto era sembrata più vicina con l’ingresso nella giunta regionale a guida Zingaretti di Roberta Lombardi e Valentina Corrao entrambe M5S.

L’endorsement di Bettini

La candidatura di Gualtieri era stata lanciata a febbraio da Goffredo Bettini, da anni eminenza grigia del Pd.

L’ex ministro a febbraio stesso era stato eletto alle suppletive per la Camera con un risultato largo proprio nel centro di Roma: oltre il 62% dei consensi in un collegio storicamente favorevole per il centrosinistra.