Armenia, presidente e premier discutono possibilità di elezioni anticipate

"Il presidente e il primo ministro hanno discusso della situazione attuale nel Paese e delle soluzioni alla crisi politica interna. L'organizzazione di elezioni anticipate è stata accennata come una possibile soluzione", si afferma nel comunicato dell'ufficio

La crisi politica è scoppiata a Yerevan dopo che il vicecomandante dello Stato Maggiore armeno ha deriso il controverso commento di Pashinyan sul presunto flop dei missili Iskander consegnati in precedenza dalla Russia durante il conflitto nel Nagorno-Karabakh. Questo situazione ha provocato diversi congedi forzati tra i vertici delle forze armate.

Le forze armate hanno rilasciato una dichiarazione chiedendo le dimissioni dello stesso Pashinyan, il primo ministro ha considerato questo come un tentativo di colpo di stato e ha invitato i suoi sostenitori a scendere in piazza. La richiesta di Pashinyan di mandare in congedo Gasparyan è stata respinta dal presidente Sarkissian, tuttavia il premier ha detto che avrebbe presentato un'altra richiesta per chiedere l'allontanamento del generale dallo Stato Maggiore.