Enrico Letta annuncia la sua candidatura alla segreteria del Pd

Enrico Letta ha appena annunciato la sua candidatura per guidare il Partito Democratico dopo la rinuncia di Zingaretti. Ma prima un fuori programma al Ghetto di Roma.

Nel suo ultimo video pubblicato sui social l'ex Presidente del Consiglio Enrico Letta ha annunciato la propria candidatura alla guida del Partito Democratico.

Secondo Letta il Pd "oggi vive una crisi profonda". La sua decisione Enrico Letta l'ha presa "per amore per la politica e passione per i valori democratici".

Nel suo video Letta ha anche annunciato il suo discorso che farà domenica, 14 marzo, all'assemblea del Pd, che inizierà alle ore 09.30 e si terrà in modalità webinar da remoto.

