Parlamentari italiani chiedono vaccinazione anticipata dei sindaci, la risposta di Salvini

Matteo Salvini attende il suo turno per ricevere il vaccino, ma alcuni deputati del PD scalpitano e chiedono che i sindaci siano vaccinati prima di altri. La risposta di Decaro a stretto giro.

Alla Camera dei deputati alcuni parlamentari hanno chiesto che i sindaci vengano inseriti nelle categorie urgenti da vaccinare. Secondo la loro prospettiva i sindaci avrebbero la precedenza, una richiesta fatta in Parlamento durante l’esame di Covid.

Il segretario della Lega, il senatore Matteo Salvini, sulla questione ha detto: “Io aspetto il mio turno, non ho fretta”, lo riporta l’Adnkronos.

I parlamentari del Partito Democratico Carmelo Miceli, Andrea Rossi, Francesco Critelli e Gian Mario Fragomeli, hanno chiesto di valutare l’opportunità di classificare la categoria dei sindaci come categoria da ammettere in via prioritaria nella lista di chi deve ricevere il vaccino.

Una aggiunta da fare al piano vaccinale Draghi, è la richiesta.

I sindaci ringraziano ma…

A stretto giro è giunta la risposta del presidente dell’Ancia Antonio Decaro, sindaco della città di Bari, il quale ha ringraziato dell’apprezzamento ma ha detto che i sindaci italiani aspettano il loro turno.

“Alcuni parlamentari, con un ordine del giorno approvato alla Camera, chiedono di inserire i sindaci tra le categorie ammesse prioritariamente alla vaccinazione in qualità di autorità sanitarie locali. Li ringraziamo, ma ci sono tante categorie di lavoratori esposti e fragili, che dovrebbero essere vaccinati prima di noi. Noi sindaci aspetteremo il nostro turno”, ha scritto Decaro su Facebook.

Il perché della richiesta

Secondo questi deputati del Partito Democratico i sindaci avrebbero “già pagato un prezzo altissimo sul fronte dell’emergenza sanitaria”, da qui la richiesta rivolta nelle aule parlamentari.