Sondaggio politico dell’11 marzo, calano Lega e PD e risorge il M5S

Ecco il sondaggio politico dell’11 marzo realizzato da Emg per Agorà, programma di Rai 3.

La Lega di Salvini, secondo questo sondaggio, cala di ben l’1% e scende al 22,7% pur restando il partito con i maggiori favori.

Ma è il Partito Democratico a non approfittarne, dopo la bomba Zingaretti il partito dei moderati di sinistra è entrato in un tunnel dal quale non sa bene come uscirne e così viene mollato e crolla al 17,5% (-1,8%).

Ad approfittarne il che spera in Giuseppe Conte capo politico per risorgere, infatti risale al 17,2% con un aumento significativo del +3,2% in una sola settimana!

Giorgia Meloni scivola al quarto posto con il 16,3% dei consensi, non le basta il piano vaccinale inviato a Draghi e la spinta verso le riaperture a farle guadagnare consenso.

Forza Italia resiste al 7,4%, mentre questo sondaggio assegna un generosissimo 4,1% a Italia Viva che in altri sondaggi non va mai oltre il 3,5% nelle migliori delle ipotesi.

La fiducia nei leader

Ad Agorà è stato affrontato anche l’argomento della fiducia nei leader.

Draghi, per ora, ha il 60% di fiducia da parte degli italiani. Forse la tecnica del parlare poco premia.

Conte mantiene una popolarità e una fiducia buona ma inferiore a Draghi: 42%.

Dietro ci sono Meloni con il 39% e Salvini con il 34%, ma attenzione a Luca Zaia e a Stefano Bonaccini che a pari merito ottengono il 33% di fiducia.