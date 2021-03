Enrico Letta segretario del PD? Lui si prende tempo per rifletterci

Enrico Letta prossimo segretario del Partito Democratico, lui grato per la stima e l'affetto ma prima ci vuole riflettere un po' su.

“Sono grato per la quantità di messaggi di incoraggiamento che sto ricevendo. Ho il Pd nel cuore e queste sollecitazioni toccano le corde più profonde. Ma questa inattesa accelerazione mi prende davvero alla sprovvista; avrò bisogno di 48 ore per riflettere bene. E poi decidere”, scrive in un tweet.

​Enrico Letta, il ritorno, ma non è chiaro se farà il “segretario traghettatore” fino al congresso post-pandemia o è stato chiamato per portare avanti un progetto politico.

Questa mattina Goffredo Bettini (PD), ha chiesto a tutte le anime che compongono il partito di aprire un dibattito serio e profondo sul futuro del partito, perché rischia di trascinare nel baratro tutta la sinistra italiana.

Il crollo nei sondaggi

Anche l’opinione pubblica chiede al Partito Democratico di fare in fretta. I sondaggi danno il PD al 16,6% dopo il terremoto generato dalle improvvise dimissioni di Nicola Zingaretti da segretario.

Le condizioni di Letta per tornare dalla Francia

Enrico Letta ha abbandonato sin da dopo quel 2014 la vita politica italiana e anche l'Italia, per trascolare con tutta la famiglia in Francia, dove vive e lavora e lì ha un ruolo anche nella promozione della politica attraverso una scuola.

Il suo ritorno non potrebbe quindi essere solo quello del traghettatore.