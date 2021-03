Conferenza di pace per l'Afghanistan a Mosca, invitati a partecipare anche i Talebani

Il movimento radicale Talebani ha ricevuto l'invito alla conferenza di pace per l'Afghanistan a Mosca. Lo ha affermato a Sputnik il portavoce dell'ufficio politico dei Talebani in Qatar Mohammad Naim.

In precedenza il ministero degli Esteri russo aveva annunciato un vertice sulla situazione in Afghanistan. L'evento è in programma per il 18 marzo a Mosca.

"Abbiamo ricevuto l'invito, esamineremo la questione", ha affermato Naim.

In Afghanistan prosegue il conflitto tra le forze governative ed i guerriglieri talebani, che in precedenza erano riusciti a conquistare ampie aree delle zone rurali del Paese e lanciato un'offensiva contro le grandi città.

Le forze di sicurezza e difesa nazionali afghane stanno conducendo operazioni congiunte di lotta al terrorismo in tutto il Paese. Lo scorso 12 settembre a Doha sono state avviate le trattative tra il governo dell’Afghanistan e il movimento radicale Talebani con l’intermediazione del Qatar.

La situazione in Afghanistan resta tesa: lo scorso 20 febbraio nella capitale Kabul si è verificato un duplice attentato con autobomba.