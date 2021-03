FI, Berlusconi esclude le divisioni: "Noi non siamo come PD e M5S"

Per Silvio Berlusconi Forza Italia è chiamata a cogliere l'occasione della sfida di governo per continuare il buon lavoro svolto negli ultimi mesi e riaffermarsi come forza cardine del centrodestra italiano.

Nel corso di un collegamento via Zoom con i ministri e i sottosegretari del governo Draghi, il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi ha invitato i suoi alla coesione, ribadendo che FI non è interessato, come nel caso di altre formazioni, da dissidi o rivalità interni:

"Fra noi non ci sono differenze vere, di linea politica o di rivalità personale. Non siamo il Partito democratico o i Cinque Stelle. Non date sponda, vi prego, a chi vorrebbe dividerci, a chi vuole dipingere correnti che non ci sono e non ci possono essere al nostro interno", sono state le parole di Berlusconi.

Il Cavaliere ha quindi manifestato entusiasmo per i "risultati politici straordinari" ottenuti nel corso degli ultimi mesi e che hanno portato tra le altre cose FI ad entrare nel nuovo governo presieduto dall'ex governatore della BCE:

"I buoni effetti di questo cominciano a scorgersi nei sondaggi. Abbiamo due anni di lavoro per continuare un percorso che abbiamo appena cominciato. Un percorso per tornare ad essere la forza politica che guida il centrodestra e quindi il Paese. Non è un sogno, è una possibilità concreta", ha riferito Berlusconi.

L'ex premier ha poi sottolineato come il fatto di essere al governo sia sì una grande "responsabilità", ma anche al contempo una grande "opportunità" per FI:

"Come partito di governo abbiamo una responsabilità e insieme un’opportunità a cui non possiamo rinunciare: dimostrare nei fatti, con la nostra azione, l’unicità di Forza Italia, la profonda differenza fra noi e gli altri, sia rispetto ai nostri storici avversari che anche ai nostri tradizionali alleati. Per farlo, dobbiamo sfruttare al meglio il nostro ruolo di forza responsabile di governo", ha chiarito il Cavaliere.

La ripartenza

Per Berlusconi l'obiettivo del governo in questi suoi primi mesi sarà quello di "garantire alle attività economiche e a tutti gli italiani [...] chiarezza e programmazione nelle scelte", oltre che "ristori adeguati e immediati", evitando quello che viene definito un "balletto di aperture e chiusure" che non può far bene all'Italia.

"Ho chiesto a tutti i ministri e sottosegretari di lavorare a stretto contatto con i dirigenti del nostro movimento e con i gruppi parlamentari, perché abbiamo lo stesso compito e lo stesso obbiettivo: far crescere Forza Italia dimostrando di essere più bravi degli altri al governo e facendolo capire ogni giorno agli italiani. Starà a Forza Italia dare ai nostri membri del governo idee, proposte, segnalare temi di interesse generale, ma anche locale o regionale, sui quali dovrà essere sempre data una risposta", ha proseguito ancora.

Sul governo Draghi

Tornando sulla scelta stessa di entrare nella nuova maggioranza del governo Draghi, Silvio Berlusconi la ha definita "l'unica soluzione possibile" nella "condizione di emergenza" che sta attraversando l'Italia:

"Naturalmente non è il futuro del Paese, anzi io mi auguro che si possa tornare nel più breve tempo possibile ad una normale dialettica fra centrodestra e centrosinistra, che rimangono schieramenti alternativi per valori e per prospettive", ha affermato ancora l'ex presidente del Consiglio, che ha poi ribadito che l'intenzione di Forza Italia è e rimane quella di formare un governo di centrodestra quando "i numeri elettorali ce lo consentiranno".