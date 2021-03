Covid-19, Salvini: "Lockdown senza vaccini non serve a niente e a nessuno"

Il lockdown senza i vaccini non serve a niente e a nessuno. Così Matteo Salvini ha commentato ai giornalisti la possibilità di un nuovo lockdown, a margine di una visita al centro di Telefono Donna all'ospedale Niguarda di Milano, fatta in occasione dell'8 marzo.

Questa mattina all'Ospedale Niguarda di Milano nella sede di “Telefono Donna” con l’assessore di Regione Lombardia, Alessandra Locatelli, per incontrare una delle tante lodevoli realtà, del pubblico e del privato, che ascoltano e offrono soccorso alle donne in difficoltà. pic.twitter.com/Jp1cBscwwv — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) March 8, 2021

​"Ogni chiusura è una sconfitta"

"Ogni chiusura, seppure richiesta dalla comunità scientifica, è una sconfitta. Vale per le scuole, le attività commerciali, i teatri", ha sottolineato.

E' necessario correre "come matti" per recuperare il "tempo perso" sui vaccini, spiega Salvini riferendo di aver sentito in giornata alcune istituzioni straniere perché "siamo in ritardo".

"Porre rimedio agli errori dell'Europa"

Per Salvini bisogna accelerare sulle vaccinazioni per raggiungere in tempi brevi il ritorno alla normalità. Su questo, il leader leghista, lascia intendere che l'Europa abbia fallito.

"Bisogna porre rimedio ai ritardi e agli errori commessi in Europa", ha osservato. "Prima mettiamo in sicurezza gli italiani - prosegue - prima torniamo a vivere".

Il leader del carroccio ritiene che Italia debba lanciare una "megaoperazione" sui vaccini, anche a costo di trovare fornitori diversi dagli attuali.

© REUTERS / Remo Casilli Matteo Salvini

"Se i vaccini non arrivano da Bruxelles possono arrivare dall'India, da Israele da San Marino, dalla Russia, dagli Stati Uniti dalla Groenlandia, bisogna comprarli al prezzo che serve. Se per una megaoperazione di messa in salute e in sicurezza perché no. Ma chiudere adesso senza i vaccini temo che non serva a niente e a nessuno", conclude.

La campagna di vaccinazione in Italia

In Italia sono state somministrate 5.587.592 dosi su un totale di 7.207.990 dosi ricevute, pari al 77,5%. Le persone immunizzate con entrambe le dosi sono il 2,85% della popolazione (1.697.225), mentre quelle che hanno ricevuto solo la prima dose sono il 6,52% (3.890.367).