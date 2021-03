Emergenza Covid, Draghi: "Salvaguardare con ogni mezzo la vita degli italiani"

Il presidente del Consiglio ha inviato un videomessaggio agli italiani per annunciare un potenziamento del piano dei vaccini e la presentazione di una strategia nazionale per la parità di genere.

"Questo non è il momento di dividerci o di riaffermare le nostre identità ma è il momento di dare una risposta". Queste le parole di Mario Draghi in un videocomunicato destinato agli italiani lunedì 8 marzo. Una data che per il presidente del Consiglio doppiamente significativa. E' la Giornata Internazionale della Donna ed anche il primo anniversario del lockdown, della prima chiusura totale dell'Italia dovuta alla pandemia di Covid-19.

"Compiere scelte meditate ma rapide"

"Mai ci saremmo immaginati che un anno dopo ci saremmo trovati a fronteggiare un'emergenza analoga e che il conto ufficiale delle vittime si sarebbe avvicinato alla terribile soglia di 100 mila morti", afferma Mario Draghi sottolineando il nuovo peggioramento dell'emergenza sanitaria.

Il premier non vuole "promettere nulla che non sia veramente realizzabile", ma annuncia un cambio di passo nelpiano di vaccinazione che "nei prossimi giorni sarà decisamente potenziato", stabilendo una priorità per le persone più fragili e le categorie a maggior rischio.

"Il nostro compito è quello di salvaguardare con ogni mezzo la vita degli italiani e permettere al più presto un ritorno alla normalità. Ogni vita conta, non perdere un attimo, non lasciare nulla di intentato, compiere scelte meditate, ma rapide", afferma.

Strategia nazionale per la parità di genere

Draghi osserva come la pandemia abbia acuito tutte le disparità, "prima fra tutti quella fra donne e uomini" e saluta, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, la presentazione della Strategia Nazionale per la parità di genere elaborata, dalla ministra Elena Bonetti

"La mobilitazione delle energie femminili, un riconoscimento non solo simbolico della funzione e del talento delle donne, sono essenziali per la costruzione del futuro della nostra nazione", afferma.

L'obiettivo della strategia è quella di portare il livello della parità di genere italiano pari alla media degli altri Stati europee. Per raggiungerlo saranno necessarie riforme profonde ed azioni mirate, a partire dagli strumenti dei congedi parentali, al potenziamento dei posti negli asili nido e da una più equa distribuzione territoriale di asili.

Per superare questo gap, annuncia, verranno utilizzati i fondi del Netx Generation Eu che prenderà in considerazione progetti anche in base al loro contributo per la parità di genere.

Giornata Internazionale della Donna

Le commemorazioni dell'8 marzo si sono svolte lunedì mattina al Quirinale. Durante la cerimonia, il presidente Sergio Mattarella ha ricordato le vittime di femminicidio e ha sottolineato come la pandemia abbia peggiorato la condizione delle donne, causando la perdita di 440 mila posti di lavoro femminili nel 2020.