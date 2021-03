Zingaretti non abbandona il PD dopo dimissioni e presto rinnoverà tessera di partito

Nicola Zingaretti questa mattina torna sulle sue dimissioni da segretario del PD e rassicura che non lascia il partito e la politica, ma farà il presidente di Regione.

Partecipando questa mattina ad un evento di inaugurazione a Roma in qualità di presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti rassicura che presto rinnoverà la tessera di partito perché si dice convinto che il “PD è la grande forza popolare che può garantire a questo paese il buon governo e l’alternativa alle destre che cavalcano i problemi e non li risolvono”, riporta Fanpage.

Zingaretti ieri si è dimesso da segretario del Partito Democratico spiazzando tutti, compresi quelli a lui più vicini nel partito perché non lo aveva preannunciato a nessuno.

A Matteo Salvini, i due si erano incontrati alcune settimana fa a Palazzo Madama, Zingaretti invia questo messaggio di tranquillità sul futuro del governo Draghi.

“Stia tranquillo, il governo Draghi è forte e solido e nessuno lo metterà mai in discussione, anzi, il Partito Democratico sarà al mille per mille al lavoro per portare avanti quel programma”, presentato dal presidente del Consiglio durante il suo insediamento.

Zingaretti fa un passo di lato

Quello di Zingaretti è “un passo di lato”, ma “non scompaio” dice ai cronisti che gli chiedono del suo futuro.

A tutti ricorda che lui è il presidente di Regione nel Lazio e in quel ruolo parteciperà alla vita politica, “ma mi auguro – dice – che questo mio gesto aiuti il Pd a ritrovare quella voglia di discutere per amore dell’Italia e l’unità che io continuo a sentire mia”.

Zingaretti candidato sindaco di Roma?

Per quanto riguarda la voce che si rincorre da ieri sera di una sua candidatura come sindaco di Roma per il Pd, ribadisce che lui fa il presidente di Regione riporta l'Ansa.

Numerosi gli attestati di stima da parlamentari di peso del Pd giunti a Zingaretti, non appena appresa la notizia delle sue dimissioni. Tra questi l’ex ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e la deputata Laura Boldrini.