Elezioni amministrative, regionali e suppletive di primavera rinviate in autunno

Il quinto Consiglio dei Ministri dell'era Draghi si appresta a rimandare tutte le elezioni amministrative previste in Italia in primavera, comprese le regionali in Calabria.

Alle ore 17.00 a Palazzo Chigi è previsto il Consiglio dei Ministri, il quinto dell’esecutivo con presidente Mario Draghi. Da quanto apprende l’agenzia di stampa Ansa, nell’ordine del giorno è stata inserita anche la discussione riguardo il rinvio di tutte le elezioni già previste e calendarizzate per questa primavera.

Con molta probabilità il nuovo decreto legge che sarà firmato da Mario Draghi rinvierà tutte le elezioni tra il 15 settembre e il 15 ottobre.

Elezioni locali di rilevanza nazionale dal momento che comprendono le elezioni del presidente della Regione Calabria (già stabilite per il giorno 11 aprile), dopo la prematura scomparsa di Jole Santelli, e le elezioni amministrative in ben 1200 comuni italiani, tra cui i più rilevanti sono Milano, Napoli, Roma, Torino.

Verrà rimandata con ogni probabilità anche l’elezione suppletiva per la Camera dei deputati nel comune di Siena.

Ansa è in grado di riportare anche un brano in bozza del decreto che riguarda il differimento delle elezioni, e nel quale si legge che per l’anno 2021 il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature è ridotto a un terzo. Questo limitatamente alle elezioni Comunali.

Si legge nella bozza del decreto legge sul rinvio delle elezioni regionali e comunali che la decisione viene presa per il “permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e dell’evolversi di significative varianti del virus che presentano carattere ulteriormente diffusivo del contagio”.