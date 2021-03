Sondaggi politici, il centrodestra cresce, mentre i giallorossi soffrono

Cosa succede alla politica italiana? Qualcosa ci viene raccontata dai sondaggi politici, l’ultimo sondaggio pubblicato è quello di Agi/YouTrend, secondo il quale la Lega è stabile al 23,5% dei consensi ma aumenta il distacco dal Partito Democratico che perde ulteriore terreno e scende al 19,2%.

A quanto pare non è solo il partito di Grillo ad avere problemi interni, anche Zingaretti da giorni se la deve vedere con una fronda interna che è pronta a creare scompigli al Partito Democratico se non troveranno maggiore ascolto. Si tratta di quell’ala riformista ex renziana che ha scelto di rimanere nel PD e che vede probabilmente non di buon occhio l’intesa con M5S e Leu.

Il Movimento 5 Stelle è al 14,8% stabile, forse in attesa di sapere se davvero Giuseppe Conte sarà il nuovo “leader massimo”.

Giorgia Meloni è ormai il terzo partito d’Italia per i sondaggi elettorali, infatti con il 16,7% vede Zingaretti che si asciuga la fronte col fazzoletto, usa e getta perché siamo in tempo di pandemia.

Se aggiungiamo anche Forza Italia che sale all’8%, allora il centrodestra potrebbe benissimo governare il Parlamento con il 49,3% dei consensi contro il 37,2% di una compagine giallorossa (non quella della Roma) che potrebbe essere condannata all’opposizione per molto tempo se solo si andasse a votare ora.

E gli altri partiti?

Curiosi di sapere come si collocano i partitini nei sondaggi politici?

Ebbene Azione di Carlo Calenda è il primo dei partiti minori con il 3,9% dei consensi ed è in ascesa. Segue La Sinistra al 3,2% e poi c’è Italia Viva al 2,9% che perde ulteriore consenso.

+Europa vale il 2,2% e i Verdi l’1,6%, in Italia l’ambiente vale poco.