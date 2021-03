Bellanova risponde alle offese del professore universitario contro donne di Italia Viva

Ancora un professore universitario, uomo, si rende protagonista di offese contro politici donna italiane.

Questa volta è Massimo Minnelli docente italiano all’università di Jena in Germania. A denunciarlo pubblicamente Teresa Bellanova di Italia Viva che dalla sua pagina Facebook così scrive.

“Nelle ultime ore tante iscritte e simpatizzanti di Italia Viva mi hanno segnalato questo tweet disgustoso di Massimo Minelli, docente italiano all’università di Jena, in Germania, che dice, cito testualmente: Una volta le donne in difficoltà finivano nella prostituzione. Oggi fanno scelte anche più umilianti: diventano renziane.”

All’offesa Bellanova così risponde:

“Ci accusa, insomma, a noi donne riformiste, di essere prostitute della politica, incapaci di pensiero critico e assoggettate all’uomo di turno. Forse, penserà lui, in risposta al bisogno atavico tutto femminile di sottomettersi per sopravvivere”.

E prosegue: “Perché è evidente che nel discorso pubblico di questo Paese, la parola sottomissione è donna”.

Perché, scriva ancora Bellanova, declinare al maschile la sottomissione in politica non sarebbe mai stato possibile:

“L’uomo politico può essere accusato di ligia fedeltà al capo, ma non è mai sottomesso, incapace di compiere scelte in autonomia. E frasi così ignobili mai Minnelli avrebbe saputo e voluto declinarle al maschile”.

Pari dignità, questa sconosciuta

“Siamo riformiste, crediamo nelle pari opportunità per tutte e tutti, nei diritti fondamentali, nella libertà e autonomia femminile, nella democrazia. Crediamo in un futuro migliore per il nostro Paese, per i nostri giovani. Soprattutto crediamo nella pari dignità, parola evidentemente sconosciuta a Minelli”, affonda il viceministro all’Infrastruttura e Mobilità sostenibile.

Bellanova parla invece di scelte di coraggio, il coraggio di far cadere il governo Conte.

“Ognuna di noi ha scelto con coraggio e in piena coscienza di far parte di quel progetto straordinario che è Italia Viva, perché crede in quel progetto e nei principi che lo fondano. Ognuna di noi ha deciso di percorrere insieme a tante e tanti altri una strada più difficile, ma carica di soddisfazioni, di obiettivi e valori in cui ci riconosciamo con forza e con orgoglio”.

La Bellanova ha sempre sostenuto che c'è troppo testosterone nella politica italiana, ma ora dovrà correggersi e dire che forse anche in altri ambiti è così.