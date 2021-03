Espulsi 3 deputati M5S: assenti al voto a Draghi

Il Movimento si assottiglia sempre più in Parlamento, altri 3 deputati espulsi dopo gli ulteriori 15 del 18 febbraio scorso. Ormai non si contano più i parlamentari ex grillini.

Espulsi, ma non durante una partita di calcio tra parlamentari di schieramenti opposti, tre deputati del Movimento 5 Stelle sono stati invece cacciati perché durante il voto in aula per la fiducia al presidente del Consiglio Mario Draghi, loro non erano presenti. Lo riporta il Corriere della Sera.

I tre deputati sono Cristian Romaniello, Yana Ehm e Simona Suriano.

Secondo il M5S la loro posizione è assimilabile a quella di chi ha votato contro Draghi. Insomma, il partito di Grillo sta vivendo una vera epurazione.

Per Romaniello quanto accaduto nei suoi confronti “denota chiaramente una grande debolezza” perché “una forza politica forte non attuerebbe una cosa del genere”, afferma, convinto che “con questa debolezza non si va lontano, neanche se arriva un uomo come Conte”.

Giuseppe Conte, “l’uomo” scelto dalla svolta atlantista del M5S per guidare la Rifondazione di un partito nato appena un decennio fa.

E di epurazione parla apertamente la deputata Soriano che si è detta “scioccata” appresa la notizia dell’espulsione. Per ora non sa se farà ricorso.

Ad ogni modo i tre potrebbero trovare casa, una nuova casa, in uno dei tanti partitini e micro movimenti nati a seguito di fughe, cacciate ed epurazioni a cui in questi anni il M5S ci ha abituati.

L’ultimo soggetto politico è nato proprio oggi alla Camera, si chiama l’Alternativa c’è e conta 13 deputati. Con gli ultimi tre epurati fanno 16, se vorranno migrare.

Intanto Alessandro Di Battista oggi ad un suo fan su Instagram ah detto che non tornerà tra i grillini neppure con Giuseppe Conte al timone.