Boccia: "Chi dice che Conte è il passato sbaglia. Renzi? Ha portato la destra al governo"

"Chi dice che Conte è il passato non solo è ingeneroso, ma sbaglia". Ad affermarlo in un'intervista al Corriere della Sera è l'ex ministro degli Affari Regionali del governo Conte II, Francesco Boccia.

"Significa non capire il sentimento popolare che c’è intorno all’esperienza umana e politica che abbiamo fatto. Basta farsi un giro nei nostri circoli e nei quartieri popolari per capirlo", sono state le parole dell'esponente dem.

Per quanto riguarda le possibilità dell'ex premier Conte di andare a ricoprire il ruolo di federatore o leader del Movimento 5 Stelle, Boccia non si sbilancia, tornando però ad indicare l'avvocato del popolo come un possibile "valore aggiunto di una coalizione di centrosinistra".

Non manca un attacco, neanche tropo velato, a Matteo Renzi, con il leader di Italia Viva che viene accusato di aver riportato la destra al governo:

"Il dato oggettivo è che ha portato la destra al governo del Paese, sia pure un governo di unità nazionale. E lo ha fatto tradendo gli elettori del Pd, perché lui e i parlamentari di Italia viva sono stati eletti da una comunità che non avrebbe mai consentito il ritorno della destra al governo. Renzi lo rimuove, ma è in Parlamento con i voti del Pd", ha incalzato Boccia.

Sul futuro del suo partito, Massimo Boccia auspica per il PD una svolta che possa portare ad una nuova stagione politica:

"Ripartendo dal lavoro di Zingaretti abbiamo bisogno di diventare un partito nuovo, non un nuovo partito, come disse Togliatti nel ‘44. Oggi come allora è necessario portare gli ultimi dalla protesta al governo", è stato il suo appunto.