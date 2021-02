Merkel: accordo tra Paesi Ue per introduzione certificati di vaccinazione contro Covid

"Un altro argomento importante è stato la conferma elettronica della vaccinazione. Siamo tutti d'accordo che ce ne sia bisogno. Le questioni tecniche saranno risolte dalla Commissione Europea. <...> La Commissione Europea ha bisogno di circa tre mesi per risolvere le questioni tecniche", ha dichiarato la cancelliera tedesca dopo il vertice europeo sul coronavirus.

Ha chiarito che per cominciare, tali certificati saranno sviluppati dagli Stati membri e la Commissione Europea li renderà "compatibili" per garantire che possano essere utilizzati in tutti i Paesi europei. In Germania, secondo lei, è già stata presa la decisione di rilasciare tali certificati.

"Quindi con informazioni aggiuntive sarà possibile viaggiare all'interno della Ue e, possibilmente sarà la base per entrare nella Ue da Paesi terzi", ha spiegato Merkel.

Secondo lei, la Commissione europea creerà anche una task force che studierà la mutazione del coronavirus. Inoltre la Merkel ha osservato che i Paesi dell'UE intendono rafforzare l'assistenza ai Paesi africani nella vaccinazione.

Dopo il vertice nel formato di videoconferenza, i leader dei Paesi dell'Unione Europea hanno deciso di continuare a lavorare su un approccio comune ai certificati di vaccinazione.

"I leader della UE hanno chiesto di continuare a lavorare su un approccio comune ai certificati di vaccinazione e poi tornare su questo problema" - si legge nella dichiarazione riassuntiva del vertice europeo.

In precedenza l'Ungheria aveva istituito un passaporto per i vaccinati: il governo di Orban ha infatti introdotto un certificato di immunità per chi ha ricevuto il vaccino completo e per i guariti dalla malattia.

L'idea del certificato (passaporto) di vaccinazione anti-Covid piace al settore turistico, dal momento che viene visto come qualcosa che semplifica i viaggi e gli spostamenti, condizioni essenziali per l'esistenza stessa del turismo.