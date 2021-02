Gradimento dei leader, Meloni si prepara a superare Conte

Il professor Giuseppe Conte da marzo tornerà alla sua cattedra all'Università di Firenze, ma questa temporanea uscita di scena non gli impedisce di restare sul podio dei leader più graditi dagli italiani. Dall'ingresso nell'arena politica di Mario Draghi, l'ex premier ha ceduto il primo posto, indiscusso per oltre un anno, ma adesso rischia di essere sorpassato da Giorgia Meloni Secondo un sondaggio di Emg Acqua per la Rai, la Meloni è a un passo da Conte.

Il nuovo premier Draghi è gradito dal 62% degli intervistati. Giuseppe Conte resta ben distante con il 41%, tallonato da Giorgia Meloni al 39%. Al quarto posto Salvini e Zaia con il 33%, seguiti da Bonaccini 32% e Berlusconi 30%.

Speranza, lontanissimo dal podio su cui era salito nei mesi precedenti la crisi, ha solo il 27%, seguito da Zingaretti (26%), Fico e Toti (25%).

In coda si trovano Calenda (24%), Di Maio (20%), Renzi (13%), Crimi (11%).

Intenzioni di voto

Emg Acqua ha sondato anche le intenzioni di voto degli elettori. Se si votasse oggi, la Lega sarebbe il primo partito on il 23,7%, seguito da PD con il 19,5 e FdI al 16,2% di consensi.

Il M5S scivola al 13,6% mentre Forza Italia avrebbe un 8%. Il partito di Matteo Renzi si porta sopra la soglia di sbarramento al 4,2% a mezzo punto da Azione di Calenda (3,7%).

Sotto il 3% resta Leu (2,7%), PiùEuropa (2,1%), Europa Verde (2,1%), Cambiamo (1,3%).

Nella situazione attuale gli indecisi/astenuti rappresentano il 41,4% dell'elettorato.