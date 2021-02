Piano vaccini, Draghi chiama l'esercito: stadi e caserme al posto delle "primule" di Arcuri

La vaccinazione di massa sarà la sfida prioritaria per la nuova squadra di governo. Il piano vaccini ne esce ridisegnato, con il rafforzamento del personale e l'esercito a fianco della protezione civile.

Addio alle primule di Arcuri, allestite per far "rinascere l'Italia". La parola d'ordine di Mario Draghi è fare presto, accelerare la campagna di vaccinazione di massa e rendere disponibili i siti già esistenti, perché non c'è tempo di attendere la predisposizione di nuove strutture.

"Non dobbiamo limitare le vaccinazioni all’interno di luoghi specifici, spesso ancora non pronti: Abbiamo il dovere di renderle possibili in tutte le strutture disponibili, pubbliche e private", ha detto Mario Draghi durante il discorso con cui ha chiesto la fiducia a Palazzo Madama.

Bisognerà ricorrere a "tutte le forze disponibili", non solo la protezione civile, ma anche esercito e volontari che l'affiancheranno durante le vaccinazioni di massa.

Ogni spazio disponibile potrà essere allestito a sito di vaccinazione, non solo palazzetti e stadi, ma anche le caserme.

La campagna di vaccinazione dovrà puntare a 500.000 somministrazioni di dosi al giorno e, da quanto si apprende da fonti stampa, i vertici della protezione civile starebbero già valutando l'impiego di 300 mila persone "pronte a dare una mano".

Resta il limite esterno della carenza di forniture, con i ritardi e il taglio di dosi imposto dalle società farmaceutiche con cui la commissione europea aveva siglato i contratti di pre-acquisto, ma l'Europa sarebbe al lavoro per avere più dosi.