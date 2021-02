Poche donne nel governo, Bellanova: colpa del testosterone presente in politica

Il troppo testosterone presente nella politica è ciò che riduce la presenza delle donne nei ruoli chiave della politica italiana. La senatrice Teresa Bellanova di Italia Viva ne è convinta. Perché ci sono troppi uomini nel governo di Mario Draghi e la rappresentanza donna è minoritaria, lo spiega l’ex ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova in una intervista rilasciata al quotidiano La Stampa.

“I partiti potevano fare di più. Ma per me non è una novità, ho parlato in tempi non sospetti del troppo testosterone nei partiti”, dice la senatrice di Italia Viva.

Quella italiana sarebbe “una democrazia rattrappita, le correnti non sono aree culturali ma centri di potere nelle mani dei maschi. La politica non ha dimostrato di essere all’altezza”, secondo la Bellanova.

E per quanto riguarda la sua decisione di dimettersi da ministra del governo guidato da Giuseppe Conte, ribadisce che lo ha “fatto con convinzione, se tornassi indietro lo rifarei” perché “c’era un governo che non era in grado di andare avanti, questo era più importante del salvaguardare la mia postazione”, dice.

E non nasconde che la sua decisione ha avuto dei costi personali, infatti lei non è stata ammessa nel governo Draghi mentre c’è la compagna di partito Binetti che ha ripreso il suo posto al ministero per le politiche sulla famiglia.