Senato, nasce con l'approvazione di Conte l'intergruppo M5S-PD-LeU

In Senato si consolida l'alleanza tra M5S, PD e LeU già caldeggiata dall'ex premier Conte e che si inserisce nel solco del suo secondo governo.

"Alla vigilia del voto di fiducia al nuovo governo Draghi abbiamo deciso, sollecitati da senatrici e senatori dei tre gruppi parlamentari, di intraprendere un’iniziativa comune: la costituzione di un intergruppo parlamentare che, a partire dall’esperienza positiva del governo Conte II, promuova iniziative comuni sulle grandi sfide del Paese, dall'emergenza sanitaria, economica e sociale fino alla transizione ecologica e all'innovazione digitale. Con questo spirito, da domani, saremo insieme per rilanciare e ricostruire il nostro Paese", hanno dichiarato in una nota congiunta i capigruppo Ettore Licheri (M5S), Andrea Marcucci (PD) e Loredana De Petris (LeU).

La De Petris aveva tra l'altro già sottolineato l'importanza di lavorare nell'ottica di questa prospettiva all'ultima assemblea nazionale di Sinistra Italiana.

Approvato da Conte

L'iniziativa è stata subito benedetta da Giuseppe Conte.

"L’iniziativa annunciata dai Capigruppo in Senato di M5S-PD-LeU di costituire un intergruppo parlamentare per promuovere iniziative che rilancino l’esperienza positiva di governo che si è appena conclusa è giusta e opportuna. In questa fase è ancora più urgente l’esigenza di costruire spazi e percorsi di riflessione che valorizzino il lavoro comune già svolto e contribuiscano ad indirizzare la svolta ecologica e digitale e le riforme di efficientamento della PA e della giustizia nel segno di una maggiore equità e inclusione sociale", ha commentato.

Dall'ex premier è giunta anche l'indicazione di alcune linee programmatiche.

"Le forze che hanno già proficuamente lavorato insieme devono nutrire la loro visione democratica e solidaristica con proposte concrete e con traiettorie riformatrici ben chiare, in modo da alimentare questo patrimonio comune e da affinare una condivisione di intenti e di obiettivi. È questo il modo migliore per affrontare il voto di fiducia al nuovo governo che si preannuncia già domani in Parlamento", ha suggerito.

Anche il ministro della Salute, Roberto Speranza lo ha definito un'ottima notizia.

"La nascita dell'intergruppo parlamentare Leu Pd M5s è un'ottima notizia e indica la strada giusta per coltivare un'idea di Paese che metta al centro la difesa dei beni pubblici fondamentali", ha detto, citato dall'Ansa.

Approvazione anche da parte del Presidente di Italia Viva, Ettore Rosato.