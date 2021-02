M5S in subbuglio, chiedono nuovo voto su Rousseau con quesito ‘onesto e sincero’

Le petizioni della base politica del M5S si moltiplicano su Change.org. Vogliono un nuovo voto sulla piattaforma Rousseau per esprimersi ancora una volta a favore o contro il governo Mario Draghi.

Non sono pochi quelli che si sentono traditi dai vertici che attualmente reggono le sorti del partito.

E così al capo politico ad interim Vito Crimi, si chiede di riformulare un nuovo quesito, che questa volta sia “onesto, sincero, veritiero e reale sul ruolo del Movimento 5 Stelle nel governo Draghi”.

Tradotto, il precedente quesito è visto come ingannevole, non trasparente, insincero.

La petizione che circola in ambienti di grillini dissidenti, è firmata anche da Barbara Lezzi, Luisa Agrisani, Bianca Laura Franato, Francesca De Vito e Marì Muscarà. Queste ultime due rispettivamente consigliere regionali M5S del Lazio e della Campania.

Non potete espellere nessuno

La base del M5S con questa petizione si spinge anche oltre e avverte i vertici che questa volta non potranno espellere proprio nessuno di quelli che voteranno no alla fiducia al governo Mario Draghi mercoledì e giovedì.

Insomma, la vita del Movimento 5 Stelle non è più solo minacciata dai suoi parlamentari stufi di una mutazione politica totale, ma anche quel che resta della base politica non ne può più, e come Alessandro Di Battista anche altri si apprestano a lasciare.