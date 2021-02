La mutazione politica di Salvini, europeista e a sostegno di Speranza

Matteo Salvini nelle ultime settimane sorprende e non poco, e con lui sorprendono tutti i politici della Lega che da nemici dell’Europa e oppositori dell’euro ora non solo si sono trasformati in europeisti, ma non vogliono che qualcuno ricordi loro che fino a un attimo fa giammai si sarebbero definiti europeisti.

Invece quest’oggi Matteo Salvini, intervistato da Radio Capital, ha affermato che essere definito “europeista non è un insulto”.

“Speranza ha vissuto un anno sotto pressione, non lo invidio, cercheremo di sostenerlo da tutti i punti di vista”, ha detto Salvini che però fino a ieri chiedeva un cambio di passo e si lamentava di come era stata presa la decisione sulla chiusura degli impianti sciistici.

Effetto Draghi anche su Salvini?

I conduttori di ‘The Breakfast Club’ certo non avranno creduto alle loro orecchie anche quando hanno ascoltato Salvini esprimersi in questi termini nei confronti del ministro della Salute Roberto Speranza.

A quanto pare l’effetto Mario Draghi colpisce proprio tutti. Memori del “whatever it takes”, tutti, ma proprio tutti, si mostrano più propositivi e ottimisti, si allineano e non polemizzano più di quanto basta.

Ieri anche Moody’s ha detto che con l’ex presidente dell’Eurotower alla guida dell’Italia, il Recovery plan italiano non potrà che essere di maggiore qualità: eppure non è stata ancora scritta una sola riga da questo esecutivo.

“Ho chiesto al Presidente Draghi un atteggiamento europeo. Comportiamoci come i francesi, i tedeschi, gli sloveni, pretendiamo un coinvolgimento dell’Europa”.

Il problema lavoro

L’effetto Draghi pervade anche Salvini , quindi, e così per quanto riguarda la gestione dei migranti sul piano europeo, il “Capitano” dice:

Il lavoro è una delle grandi urgenze, la base politica che sostiene la Lega al nord è fatta di imprenditori che sono preoccupati. Così Matteo Salvini ha incontrato Nicola Zingaretti al Montecitorio per parlare di ripresa.

“Con un milione di posti di lavoro già saltati, 500 mila imprese chiuse e 100 mila morti in un anno per Covid penso che la politica, almeno per i mesi che abbiamo davanti, debba usare il tempo per risolvere i problemi”, ha detto a Radio Capital.