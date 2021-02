Meloni conferma No fiducia a governo Draghi: troppo spostato a sinistra

Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia confermeranno il no all'esecutivo Draghi in Parlamento, quando questi si presenterà la prossima settimana per chiedere la fiducia.

Giorgia Meloni conferma che il suo partito, Fratelli d’Italia, voterà no alla fiducia al nascente governo Mario Draghi perché lo vede troppo sbilanciato a sinistra.

“Ritengo che questo governo sia molto spostato a sinistra…”, dice a Radio 24, come riporta l’Adnkoronos e poi fa notare anche che i ministri di destra come ad esempio quelli di Forza Italia, “sono tutti senza portafoglio”.

Meloni sceglie per il no sciogliendo la riserva: “Ho detto che avremmo aspettato la lista dei ministri e il programma, se le dovo dire oggi cosa penso, abbiamo convocato la direzione del partito per domani ma nella mia relazione, la proposta che farò è quella di voto contrario al nuovo governo Draghi”.

Secondo la Meloni questo governo non potrà “obiettivamente dare quello che c’è bisogno” di fare.

Inoltre considera “irrispettoso per gli italiani confermare una serie infinita di ministri del precedente governo e mettere il governo in mano al Pd”, prosegue.

I dubbi della Meloni

Meloni mette in dubbio anche il fatto che l’esecutivo Draghi contenga il meglio delle energie e delle competenze presenti in Italia.

“Per esempio metto in dubbio le competenze di Roberto Speranza e di Luciana Lamorgese”, afferma.

Così come mette in discussione le capacità del Commissario all’emergenza Domenico Arcuri, chiedendone la rimozione perché “è più rischioso tenerlo che cambiarlo in corsa”.

“Mi domando se sia normale che si spendano 400 mila euro per ogni padiglione per metterci sopra una primula, come se non esistessero le tende della protezione civile”, argomenta la Meloni.

Intanto i parlamentari grillini che minacciano di dire "no" al governo Draghi sarebbero già oltre 80.