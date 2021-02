Governo Draghi, prime fibrillazioni da Salvini: Cambio di passo al Viminale

Matteo Salvini il nome di Luciana Lamorgese rimasta ministro dell’Interno non gli è piaciuto e lo fa subito notare: “La riconferma della ministra Lamorgese al ministero dell’Interno, obbliga a un cambio di passo. Non si può viaggiare alla velocità dell’ultimo anno e mezzo. Occorre recuperare stimoli, occorre difendere l’Italia e gli italiani”, dice Salvini ospite di Tg2 Post su Raidue andato in onda sabato sera.

Il nuovo presidente del Consiglio Mario Draghi ha confermato alcuni dei ministri del precedente governo guidato da Giuseppe Conte lasciandoli al loro posto, tra questi Luciana Lamorgese al Ministero dell’Interno. Sono note le forti frizioni tra Salvini e le scelte fatte dal Viminale riguardo ai decreti Sicurezza, voluti dal leader del Carroccio quando governava con il Movimento 5 Stelle e poi smontati pezzo a pezzo dal Partito Democratico.

Salvini protagonista anche dove non ci sono i suoi ministri

Salvini ora che è tornato ad essere parte di un governo vuol essere ago della bilancia e così afferma che “anche laddove non ci sono i ministri della Lega, vogliamo capire per aiutare e proporre”.

La Lega ha ricevuto, infatti, il Ministero dello Sviluppo economico, il Ministero della Disabilità e il Ministero del Turismo da Draghi, il quale ha composto un governo misto tra tecnici e politici.

Salvini riunisce i ministri domani 15 febbraio a Roma in vista del primo Consiglio dei ministri operativo, per preparare i temi cari alla Lega da portare nell’eterogenea compagine di governo.