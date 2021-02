Governo Draghi, Zingaretti: "In momento difficilissimo il PD ha mantenuto una grande unità"

Il Partito Democratico, in occasione della formazione del nuovo esecutivo presieduto da Mario Draghi ha saputo mostrare grande coesione ed unità.

Ad affermarlo, nel corso di un'intervista rilasciata al Corriere della Sera a margine della presentazione della nuova squadra di governo, è il segretario dem Nicola Zingaretti:

"In un passaggio stretto e difficilissimo il Pd ha mantenuto una grande unità, che gli ha permesso di collocarsi bene e di svolgere un ruolo positivo. Non era scontato. È stata un'altra importante prova che ripropone il Partito democratico come forza centrale del cambiamento", sono state le parole del governatore del Lazio.

Per Zingaretti, il fatto che PD, Leu e M5S siano entrati a far parte della maggioranza è un segnale importante al centrodestra, al quale non è stato lasciato lo spazio di manovra per rappresentare l'unica voce all'interno del nuovo esecutivo:

"La nostra tenuta e anche alla fine la scelta compiuta dal Movimento 5 Stelle e Leu stanno impedendo che Lega, Forza Italia e Italia viva possano rappresentare in un senso unico l’esperienza del governo Draghi, segnandone troppo l’identità e il profilo".

Il segretario si è quindi detto convinto che nell'azione del nuovo governo peserà in maniera positiva "un’area omogenea e caratterizzata da valori comuni e dalla comune esperienza di governo dell’ultimo anno e mezzo".

La formazione del nuovo governo Draghi

Mario Draghi ha comunicato nella serata di venerdì a la nuova squadra di governo, formata da tecnici e parlamentari del M5S, Italia viva, PD, LeU, Lega e Forza Italia. Il giuramento avverrà questo sabato alle 12.00.

Del nuovo esecutivo faranno parte anche tre ministri dem: Dario Franceschini alla Cultura, Lorenzo Guerini alla Difesa e Andrea Orlando al Lavoro.