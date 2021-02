La Gran Bretagna istituisce carica di commissario per recupero programma scolastico dopo lockdown

Al momento nel Regno Unito è in vigore un lockdown rigoroso, già il terzo dall'inizio della pandemia. La maggior parte dei bambini non hanno frequentato la scuola durante il primo lockdown, ovvero dal marzo 2020 alla fine dell'anno scolastico.

In seguito gli istituti scolastici erano aperti da settembre alle vacanze di Natale (a novembre è stato introdotto il secondo lockdown che non ha interessato le scuole). Dopo il Capodanno le scuole sono rimaste chiuse e sono passate alla didattica a distanza, che durerà almeno fino all'8 marzo.

"All'inizio di questo mese il primo ministro Boris Johnson ha assunto l'impegno di attuare un ambizioso programma di recupero dell'istruzione, tenendo conto che le interruzioni dello scorso anno hanno creato enormi conseguenze, la risoluzione delle quali richiederà più di un anno. Nell'ambito del progetto saranno stanziati ulteriori 300 milioni di sterline per i programmi di tutoraggio, oltre al fondo di 1 miliardo di sterline già creato lo scorso anno per il recupero dell'istruzione dopo la pandemia. Insieme a specialisti del settore educativo, stiamo valutando anche le opzioni delle scuole estive", afferma una nota dell'Ufficio del primo ministro britannico.

"Il governo ha annunciato oggi la nomina di Sir Kevan Collins come commissario governativo per il recupero dell'istruzione, per sovraintendere il programma di recupero completo rivolto ai giovani che hanno perso l'apprendimento a causa della pandemia", ha aggiunto l'Ufficio di Boris Johnson.

Collins ha lavorato nel settore dell'istruzione per oltre 30 anni come insegnante, era anche a capo dei Servizi per i bambini (Children’s Services) e della Education Endowment Foundation, fondo per il sostegno alle istruzioni.

© AP Photo / Matt Dunham Inverno 2020/21, istantanea dall'Inghilterra in lockdown

Covid nel Regno Unito

Nel Regno Unito i casi totali di coronavirus sono stati finora oltre 3 milioni e 990mila, ed i decessi oltre 115mila. Nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 13013 nuovi casi, in calo rispetto alla media degli ultimi sette giorni, sopra quota 16mila nuovi casi.