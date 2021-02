USA, iniziato al Senato processo per l'impeachment dell'ex presidente Trump

Trump affronta un secondo processo di impeachment per il presunto ruolo avuto nell'orchestrare la rivolta del Campidoglio del 6 gennaio. Nel 2020 è stato prosciolto dalle accuse di abuso di potere e di aver ostacolato il Congresso.

Iniziato al Senato degli Stati Uniti il secondo processo per impeachment contro l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, accusato di incitamento alla violenza per l'assalto al Campidoglio di Washington, che il 6 gennaio ha causato la morte di cinque persone.

All'inizio di questo mese gli avvocati di Trump avevano respinto la richiesta dei democratici di farlo testimoniare sotto giuramento, definendo "incostituzionale" un simile processo.

Per quanto riguarda il processo in sé, per la condanna è necessaria una maggioranza dei due terzi dei voti.

In un Senato equamente diviso, la maggioranza può essere raggiunta solo se votano per l'impeachment anche 17 senatori repubblicani.

Il 13 gennaio la mozione per l'impeachment di Trump è stata approvata dalla Camera con il sostegno di tutti i 222 membri democratici e di 10 repubblicani: ciò lo ha reso l'impeachment di un presidente più bipartisan nella storia degli Stati Uniti.