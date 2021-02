Europarlamento discute le relazioni con la Russia nel contesto dello scontro diplomatico

All'inizio di questa settimana il ministero degli Esteri russo ha espulso il segretario dell'Ambasciata albanese in risposta all'espulsione di Tirana di un diplomatico russo per presunta violazione delle norme anti-contagio. Altri 3 diplomatici di Paesi Ue sono stati espulsi la scorsa settimana per aver partecipato a manifestazioni non autorizzate.