Ecuador elegge un nuovo presidente con Covid-19 come protagonista

Circa 13 milioni di ecuadoriani si recano alle urne per eleggere presidente e vicepresidente, 137 membri dell'assemblea e cinque parlamentari andini in 4.276 distretti abilitati in tutto l'Ecuador e 101 distretti all'estero, lo ha detto a Sputnik il consigliere del Consiglio elettorale nazionale dell'Ecuador (CNE), José Cabrera.