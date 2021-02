Come Israele costringe gli abitanti dei villaggi palestinesi a vivere nelle grotte - Video

Le famiglie palestinesi sono costrette a utilizzare le grotte come abitazioni nella città di Masafer Yatta, situata nella Cisgiordania occupata da Israele dopo che l'esercito israeliano ha proibito loro di costruire case nell'area.

Le forze israeliane vogliono che ci vivano perché cercano di tenerli fuori dall'area con il pretesto che si tratta di uno spazio militare chiuso, ha spiegato Numan Muhammad Jabareen, residente locale.

"Ne hanno parlato mille volte con me, con i miei vicini e con i miei cugini. Ci hanno chiesto di andarcene, ci hanno minacciato e ci hanno persino offerto case e denaro alternativi", ha detto.

Quest'uomo vive con la sua famiglia di 16 persone in una grotta che non supera i 30 metri quadrati. Afferma di aver ereditato questa terra dai suoi antenati.

"Durante l'evacuazione di massa del 1999, abbiamo letteralmente vissuto in una tenda e per terra, ma siamo rimasti fermi e continueremo a farlo. Esorto i miei figli a dire alla loro gente di non lasciare mai questa terra, qualunque cosa accada", ha aggiunto.

La gente della regione si guadagna da vivere allevando pecore e uccelli e coltivando cereali e alberi.

"La vita qui è un po 'difficile; non è che ci piace vivere nelle caverne, ma la nostra terra è occupata da ebrei e ci impediscono di costruire case come il resto dei villaggi palestinesi", ha detto Isa Abu Aram, un altro residente dell’area.