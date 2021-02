La reazione della stampa estera alla convocazione di Draghi: tra Super Mario e la gioia europeista

La stampa internazionale ha reagito immediatamente alla convocazione di Mario Draghi al Quirinale per un possibile incarico alla guida di un governo istituzionale e di alto profilo. Dopo l’annuncio del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano i quotidiani stranieri hanno puntato sul nome dell’ex governatore, molto noto in tutto il mondo per il suo ruolo alla Bce, e hanno sottolineato da una parte l’avanzata dell’europeismo e dall’altra il fallimento della politica italiana.

Dagli Stati Uniti

Il New York Times ha titolato: "L'Italia si rivolge a Draghi, per la gioia degli europeisti", "una svolta notevole" dopo i complicati negoziati per risolvere la crisi politica. Per il quotidiano l’Italia "sembra pronta a tornare a un modello di governo tecnocratico per salvarsi", come nel caso di Mario Monti.

Il Wall Street Journal, invece, si è posto una domanda: "Mario Draghi salvò l'euro, ma riuscirà a salvare l'Italia dalla confusione politica?".

Dalla Germania

"L'ex capo della Bce Draghi incaricato di formare il governo", ha titolato il quotidiano tedesco Frankfurter Allgemaine Zeitung.

Lo Spiegel ha sottolineato che "il 73enne economista da settimane era evocato come possibile capo del governo a Roma; e un tale governo sarebbe probabilmente la soluzione nelle prossime settimane e mesi per guidare l'Italia attraverso i suoi problemi più urgenti nella pandemia da coronavirus".

Per il quotidiano Bild Draghi “salverà l’Italia”.

Dalla Francia

Per l’autorevole quotidiano finanziario francese Les Echos “il suo nome veniva spesso richiamato come 'la più importante riserva della Repubblica italiana' e come il 'potenziale salvatore della Patria'". E poi ha aggiunto che Draghi “rinomato per la sua discrezione, la sua serietà e la sua determinazione, rappresenta la persona più adatta per far uscire l'Italia dalla crisi e per completare la stesura del Recovery Plan da 222,9 miliardi che è ancora in cantiere".

Le Monde ha titolato: “Crisi politica in Italia:Mario Draghi Chiamato in soccorso” e il quotidiano ha anche ricordato che l’ex governatore è “un uomo noto per la sua discrezione, per la sua serietà e la sua determinazione”.

Dalla Gran Bretagna

Per quanto riguarda i giornali britannici il Times ha ricordato che “nove anni dopo che allo stimato banchiere battezzato 'Super Mario' venne riconosciuto di aver salvato l'euro, gli sarà affidato il compito di portare l'Italia fuori dalla sua peggiore recessione economica dalla Seconda Guerra mondiale".

Il Financial Times ha spiegato che Mattarella ha deciso di "avviare colloqui per formare un governo di unità nazionale, mentre il Paese combatte contro la pandemia di Covid-19", e l'ex presidente della Bce è "una delle personalità italiane più rispettate" anche per "la sua decisione azione durante la crisi del debito dell'eurozona".

Dalla Spagna

Per quanto riguarda i vicini spagnoli El Mundo ha parlato di una scelta Draghi per “un governo di emergenza in Italia” dopo che "i negoziati tra i partiti della coalizione di governo per trovare una soluzione alla crisi politica sono falliti".

Mentre El Pais, ha sottolineato che "l'Italia torna a un passo dal baratro istituzionale e politico dopo una lunga e inutile crisi durata quasi due mesi. Il leader di Italia Viva ha attivato il trituratore e non ha lasciato scappatoie a un accordo". E “Draghi è una delle poche figure capace di coalizzare un ampio consenso tra i partiti e la sua scelta porterebbe un enorme sollievo al settore economico e finanziario del Paese".