Renzi: serviva la crisi di governo per cambiare tutto

Matteo Renzi si difende dagli attacchi, dalle accuse e chiede di parlare dei contenuti e non del metodo che ha usato per imporre la sua visione politica agli altri partiti.

“Tutti a dire: non si capisce che cosa vuole Renzi, non si capisce che cosa chiede Italia Viva, non si capisce perché la crisi adesso”, esordisce il fondatore di Italia Viva nella sua newsletter settimanale.

E poi via giù con un elenco di cose giuste da fare e per le quali bisognava creare la crisi di governo perché si risolvessero, o quantomeno per farle tornare centrali secondo la sua visione di come deve essere gestita l’Italia e i 200 miliardi di euro che nei prossimi 7 anni dovrebbero giungere in Italia.

Renzi chiede di cambiare sulle politiche attive per il lavoro e di cambiare anche la strategia sul lavoro dato che i dati Istat sull’occupazione pubblicati quest’oggi presentano un calo dell’occupazione di 444 mila unità.

© Foto : Camera dei Deputati Matteo Renzi al termine delle consultazioni con Roberto Fico

E l’attacco è rivolto anche al commissario Domenico Arcuri, Renzi si domanda se sia giusto o meno “continuare con questa struttura” e quale sia la sua posizione è chiara quando scrive nella stessa newsletter che serve organizzare una campagna vaccinale che sia “degna di questo nome”.

Renzi chiede poi che vengano vaccinati gli insegnanti delle scuole mentre si riaprono le scuole in presenza. Tuttavia l’Europa intera si è vista tagliare le dosi di vaccino promesse dalle società farmaceutiche, tanto da aver messo a repentaglio anche la somministrazione della seconda dose per chi aveva ricevuto la prima.

“Se non ci fosse stata Italia Viva questa discussione non l’avrebbe fatta nessuno. Ora molti si sono accorti che la nostra era una battaglia giusta nel merito, ma continuano a contestarci il metodo”, scrive ancora Renzi.

Intanto oggi si svolge a Montecitorio, presso la sala della Lupa, il tavolo politico voluto dal presidente della Camera dei deputati Roberto Fico per risolvere la crisi di governo.