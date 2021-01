Chi è Roberto Fico, l'uomo a cui Mattarella ha dato il mandato esplorativo

Dall'urna delle consultazioni è stato estratto il nome di Roberto Fico, a cui Mattarella ha affidato il mandato esplorativo.

Ma chi è Roberto Fico?

46 anni, nato a Napoli, è membro del Movimento 5 Stelle (di cui fa parte del direttorio) fin dalla prima ora: nel 2005 è stato infatti tra i fondatori del meet-up del capoluogo campano.

In seguito si sarebbe candidato a Presidente della regione Campania e a sindaco della sua città.

Laureato con 110 e lode in Scienze della Comunicazione, prima di intraprendere la carriera politica ha svolto i lavori più disparati: tour operator, impiegato in un call center, responsabile comunicazione di un ristorante, importatore di tessuti dal Marocco.

Entrato alla Camera nel 2013, vi ha invitato i nuovi parlamentari "a ribellarsi a chi li guida. Ecco, questo sono io: un ribelle costruttivo". Alla sua prima legislatura è stato presidente della Vigilanza RAI, cercando di allontanare il mondo della politica dalla TV pubblica.

Eletto presidente della Camera nel 2018, si è inizialmente contraddistinto per usare mezzi i pubblici ed evitare le auto blu - costumi poi abbandonati per ragioni di sicurezza.

© Foto : Paolo Giandotti Roma - Il nuovo Presidente della Camera Roberto Fico al suo arrivo al Quirinale, oggi 24 marzo 2018.

Durante la sua carriera politica ha avuto contrasti con Renzi, Berlusconi, Salvini ("Io i porti non li chiuderei") e l'amico-rivale e compagno di partito Di Maio.

Prima di ricevere dal capo dello Stato il mandato esplorativo, il secondo della sua carriera politica, dalle colonne di 'Repubblica' si era rivolto così a Matteo Renzi: "Non è tempo di ricatti. Se cadesse questo esecutivo, l’unica strada possibile sarebbe il voto. Le condizioni per una nuova maggioranza non ci sono".